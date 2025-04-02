شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا تقصي المكسيك من تنظيم مونديال 2026 مع الولايات المتحدة وتعوضها بالجزائر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرار مفاجئ ، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، إقصاء المكسيك من استضافة مونديال 2026 مع الولايات المتحدة الأمريكية، و كندا ، بسبب عدم الجاهزية ، وقررت تعويضها بالجزائر. القرار أعلنه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في بلاغ رسمي صدر فجر اليوم. رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “إنفانتينو” صدمه القرار شخصيا، و رفض التعليق للصحافة قبل استجماع كامل المعطيات حول الأمر لأن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد ‘كذبة أبريل’ فقط

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