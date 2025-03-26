اليمن: هطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات والسواحل وتحذيرات من العواصف الرعدية

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عدن - ياسمين التهامي - مرتفعات الجبلية: أجواء غائمة جزئياً تميل للبرودة أثناء الليل والصباح الباكر مع تكون الضباب أو الشابورة المائية وغائمة جزئياً إلى غائمة أثناء النهار مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات: (ذمار، المحويت، حجة، ريمة، إب، صنعاء وعمران)، وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات: (لحج، تعز، الضالع، البيضاء وصعدة) في فترتي الظهيرة والمساء. المناطق الساحلية: طقس غائم جزئياً إلى غائم، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية وأرخبيل سقطرى. المناطق الصحراوية: أجواء مغبرة نسبياً مع تشكل قطع من السحب الركامية، والرياح نشطة تصل سرعتها إلى 23عقدة تعمل إثارة الأتربة والغبار. التنبيهات والتحذيرات: يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة: – المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية. – سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والضباب على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.

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