شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة تنشر لأول مرة لتسليم الأسلحة والذخائر لتوزيعها على مقاومة عدن في الجبهات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر لأول مرة وثيقة رسمية تتعلق بتسليم وتوزيع الأسلحة والذخائر على جبهات المقاومة خلال معركة تحرير عدن مليشيا الحوثي.

وتعكس الوثيقة التزام قيادات مجلس مقاومة عدن بضمان وصول الأسلحة والذخائر إلى أيادٍ أمينة غير متطرفة، موجهة فقط لدعم معركة استعادة الشرعية اليمنية ، بعيدًا عن أي أجندات خاصة أو انتماءات حزبية.

وجاء في الوثيقة : "نتعهد نحن، رئيس وأعضاء مجلس مقاومة عدن، باستلام الأسلحة والذخائر وتوزيعها على أيادٍ أمينة غير متطرفة، ولا يوجد في نواياها سوى استعادة الشرعية إلى السلطة التنفيذية في الجمهورية اليمنية

ووقع على الوثيقة ( الأستاذ نايف البكري - الشيخ هاني بن بريك - الأستاذ علي الأحمدي ـ الشيخ ناصر بن حدور ـ الشيخ عبدالله الريني).

وأكدت هذه الوثيقة على الجهود المنظمة التي بذلتها قيادات المقاومة في عدن لضمان عدم تسرب الأسلحة إلى أيادي غير موثوقة، وضبط عملية التسليح بما يخدم معركة استعادة الدولة.

كما سلطت الضوء على الدور المحوري الذي لعبه مجلس المقاومة بقيادة نايف البكري في إدارة العمليات العسكرية وتأمين الإمدادات اللوجستية للمقاتلين في الميدان.

ويأتي نشر هذه الوثيقة الحصرية بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير عدن، لتذكير الجميع بالدور الحاسم الذي لعبته المقاومة الجنوبية في التصدي لمليشيا الحوثي، والتأكيد على أن هذه المرحلة شهدت تنسيقًا دقيقًا لضمان نجاح العمليات العسكرية وتأمين العاصمة المؤقتة من خطر الغزو.

