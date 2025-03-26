شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن استهداف الموقع السري لزعيم الحوثيين في صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت ثلاث غارات فجر اليوم على مديرية ال سالم في #صعدة.

وقال مصدر محلي أن الغارات استهدفت إحداها أو جميعها الموقع السري ل #عبدالملك_الحوثي ،حيث تقيم أسرته من زوجته شفياء ال سالم بإحدى المزارع ،والتي ويزورها عبدالملك مرتين في السنة بواقع ٣ايام.



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