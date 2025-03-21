شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مصرع عبدالملك الحوثي بغارة للطيران الامريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مصادر مطلعة أنباء عن مصرع زعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية، عبدالملك الحوثي، أو تعرضه لإصابة بالغة، خلال سلسلة غارات جوية نفذتها دول أجنبية على مواقع تابعة للميليشيا.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، فقد استهدفت الضربات الجوية اجتماعًا يضم قيادات بارزة في الصف الأول للميليشيا، ما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوفها، وسط تكتم شديد من قبل الحوثيين حول مصير زعيمهم.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه الأنباء، في حين تشير بعض التقارير إلى حالة ارتباك داخلي داخل أوساط الحوثيين، ما يعزز احتمالية إصابة أو مقتل عبدالملك الحوثي.