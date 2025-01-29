شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مفاجئة...بنك الكريمي يوجه تحذيرًا لعملائه ويدعوهم لهذا الامر"شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أطلق بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي تحذيرًا لعملائه يدعوهم فيه إلى ضرورة الحفاظ على سرية معلوماتهم المالية وعدم مشاركتها مع أي جهة أو شخص، حتى لو ادعى أنه موظف في البنك.
وقال البنك "زمان كانوا يقولوا 'خلي سرك في بير' للتعبير عن حفظ السر وكتمانه.. وأحنا نقول لك: انتبه تشارك معلوماتك المالية السرية مع أي جهة أو شخص حتى لو كان موظف البنك نفسه."
وأكد أن موظفيه لا يطلبون أبدًا أي معلومات سرية من العملاء عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، داعيًا الجميع إلى التحقق من أي طلبات مشبوهة والإبلاغ عنها فورًا عبر القنوات الرسمية للبنك.
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