شكرا لقرائتكم خبر عن اول تحرك بشان تاجير المنازل بالعملات الاجنبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كّدت الأحزاب السياسية في محافظة تعز التأكيد على معالجة قضية الإيجارات، ومنع ظاهرة ارتفاع إيجار المنازل خاصة في هذا الظرف لما لذلك من آثار سلبية على حياة المواطن واستقرار المجتمع.ودعت الأحزاب، في بيانٍ أصدرته لتنفيذ قرار المحافظ رقم 23 لسنة 2024م الخاص بضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية؛ كما دعت الجهات المعنية إلى تنفيذه بشكل صارم ومعاقبة كل من يحاول إعاقته أو الالتفاف عليه



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