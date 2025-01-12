شكرا لقرائتكم خبر عن استخرج بطاقة شخصية باسم وهمي.. الكشف عن تفاصيل جديدة لاعتقال قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فت مصادر بان قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي كان يستعد للفرار الى مناطق الحوثيين باسم وهمي. وقالت مصادر:حاول وليد شلعة قالت سيف الشرعبي في تعز الفرار باستخدام هوية مزورة باسم عبد الرحمن وليد القدسي، إلا أن القاتل وليد شلعة لم يتمكن من الإفلات من قبضة العدالة، حيث تم القبض عليه بعد عملية تعقب دقيقة."

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