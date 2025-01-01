شكرا لقرائتكم خبر عن جديد كارثة الطائرة الكورية.. خبيرٌ يكشف الخطأ الفادح! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - .قال خبراء طيران إن السلطات في كوريا الجنوبية يجب أن تواجه أسئلة جدية بشأن الجدار الخرساني الذي اصطدمت به طائرة أثناء هبوطها بسرعة عالية، مما أسفر عن مقتل 179 شخصاً.

وأوضح خبير سلامة الطيران ديفيد ليرمونت لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية أن الاصطدام بالجدار الذي يدعم نظام التوجيه في نهاية المدرج كان “اللحظة الحاسمة” في الكارثة.

وأضاف قائلاً: “ليس فقط أنه لا يوجد مبرر لوجوده -الجدار-، أعتقد أنه يقترب من أن يكون جريمة أن يوضع هناك”.



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