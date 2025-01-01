شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثلاثة مدنيين بانفجار لغمين في الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - . . افادت مصادر محلية بمقتل ثلاثة مدنيين جراء انفجار لغمين في الحديدة غربي اليمن.

وأضافت المصادر أن انفجار اللغمين في مديرية الدريهمي الواقعة تحت سيطرة الحوثيين جنوبي محافظة الحديدة. وأشارت إلى أن اللغمين من مخلفات الحرب التي دارت سابقا بين القوات الحكومية والحوثيين



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