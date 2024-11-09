مقتل طفل وإصابة شاب في حادثتي انفجار ألغام حوثية بالجوف والحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل طفل وأصيب شاب في حادثتي انفجار ألغام من مخلفات مليشيا الحوثي بمحافظتي الجوف (شمال شرق)، والحديدة (غربي اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن الطفل "علي الشعري" قتل بلغم من مخلفات مليشيا الحوثي، عصر الجمعة، أثناء رعيه الأغنام في روضة بن سرحان بمنطقة الخارد جنوب غرب محافظة الجوف.

وفي محافظة الحديدة، أُصيب شاب عشريني، الجمعة، بإصابات بليغة بترت على إثر ذلك إحدى ساقيه، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية الجراحي جنوبي محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر حقوقية ومحلية، أن اللغم انفجر أثناء ما كان يقود دراجة نارية بمنطقة "عكدة" جنوب مديرية الجراحي.

وأشارت المصادر إلى أن اللغم انفجر بالشاب عندما كان يقوم بنقل أثاث منزله على متن دراجته النارية، بعدما أجبرت المليشيات أسرته على النزوح القسري بمعية سكان القرية وأربع قرى مجاورة.

وتعد الجوف والحديدة من أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية على نطاق واسع في البلاد خلال السنوات الماضية، وتسببت حوادثها بمقتل وإصابة آلاف المدنيين.