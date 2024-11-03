شكرا لبحثكم عن خبر صحفي حضرمي: قيادة اليمن باعت قرارها السياسي بالراتب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد كاتب وصحافي حضرمي، أن العملة الأجنبية فعلت فعلتها بالسياسيين والمناضلين، وعبرها تم بيع القرار الوطني، وبيع الوطن للخارج.

وقال الصحافي الحضرمي طه بافضل إن "الراتب بالعملة الاجنبية فعل فعله بالمناضلين والسياسيين فكان بمثابة بيع القرار الوطني لمن يدفع، تم بيع الوطن للسعودية أو الامارات أو إيران".

وأضاف بأفضل: "ماذا في اليمن جنوباً وشمالاً لم يتم بيعه؟ بدأت نتائج الراتب الأجنبي؛ فوضى حكم كل يحكم بطريقته بما يرضي الكفيل اللصوص تعملقوا وكثروا ونهبوا".

وتابع بافضل بالقول: "لن يستطيع أبناء اليمن أو الجنوب العربي أو حضرموت التخلص من بيع قرارهم الوطني للأجنبي، بلادكم كلها محتلة، وأنتم حكم احتلال لا سيادة لكم وقدرة لديكم ولا إرادة في إدارة دولة مستقلة بيدها قرارها بلا وصاية أجنبية، مسؤوليكم أكثرهم لصوص بياعين؛ التعليم منهار والقيم في تغير واهتزاز".