شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يلتقي رجل الأعمال الشيخ أحمد العيسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مساء اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي ورجل الأعمال الشيخ أحمد صالح العيسي.

وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وعدد من القضايا ذات البعد الاقتصادي وسبل تضافر جهود القطاعين العام والخاص لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

كما استعرض اللقاء مجمل الجهود المبذولة لتعزيز الاصطفاف الوطني الجنوبي، وتوحيد الرؤى بما يعزز التنسيق والتواصل بين مختلف القوى الوطنية الجنوبية استعداداً للاستحقاقات القادمة.

حضر اللقاء الأستاذ مراد الحالمي، رئيس الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والدكتور محمد بامقا، الأمين العام للائتلاف الوطني الجنوبي.