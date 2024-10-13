تعز.. مهرجان فني وخطابي إحتفاء بالذكرى الـ 61 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة تعز، مساء الأحد، حفلا ومهرجانًا فنيًا وخطابيًا حاشدًا، إحتفاء بالذكرى الحادية والستين لثورة 14 أكتوبر ضد الاحتلال البريطاني جنوب اليمن.

وقال مراسل "يمن شباب نت"، إن المئات من المواطنين احتشدوا مساء الأحد، في الحفل الذي أقيم في الباب الكبير وسط مدينة تعز.

وأضاف، أن وقت المهرجان أطلقت الألعاب النارية من قلعة القاهرة، ومن موقع الاحتفال في الباب الكبير، التي امتزجت مع هتافات الجماهير "بالروح بالدم نفديك يايمن".

كما شهد المهرجان عدد من الفقرات والوصفات الغنائية المعبرة عن عظمة ثورة 14 أكتوبر التي انطلقت من جبال ردفان، ضد الاستعمار البريطاني.

وأشار المشاركون في الاحتفال إلى عظمة أهداف ثورتي 26 سبتمبر 1962، ضد الإمامة شمال اليمن، و14 أكتوبر 1963، ضد الاحتلال البريطاني جنوب البلاد.