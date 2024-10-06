نجاة نحو 30 شخصًا من الغرق أثناء سفرهم بحرًا من حضرموت إلى سقطرى

المنامة - ياسر ابراهيم - نجا نحو 30 شخصًا من الغرق، يوم السبت؛ نتيجة تسرب المياه إلى سفينة صيد كانت تقلّهم من محافظة حضرموت إلى جزيرة سقطرى، في ظل استمرار معاناة أبناء الأرخبيل الواقع على المحيط الهندي، مع وسائل النقل من وإلى الجزيرة.

وقالت مصادر محلية في سقطرى لـ"يمن شباب نت"، إن المياه تسرّبت إلى السفينة التي كانت مُتّجهةَ من ميناء الشحر بحضرموت إلى جزيرة سقطرى، وعلى متنها نحو 30 شخصا من أبناء الأرخبيل.

وذكرت المصادر، أن السفينة استمرّت في الإبحار لأكثر من أربعة أيام في الطريق من الشحر إلى سقطرى، مشيرة إلى أن الوقت الطبيعي لقطع المسافة 48 ساعة فقط.

ووفقا للمصادر، فإن القوات المتواجدة في مديرية قلنسية الواقعة غرب سقطرى، تمكّنت من إنقاذ السفينة التي كانت تبحر على بعد 9 ميل بحري من شواطئ قلنسية.

ويتعرض أبناء سقطرى لحوادث غرق ومخاطر أثناء سفرهم، بشكل متواصل؛ نتيجة تنقّلهم في سفن قديمة ومتهالكة، بالإضافة إلى اضطرابات البحر، ونقص رحلات طيران اليمنية إلى الأرخبيل وارتفاع اسعار التذاكر.