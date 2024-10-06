اليمن.. التعليم العالي تؤكد إيقاف الدبلومات المهنيّة في الجامعات الحكومية (وثائق)

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني، استمرار قرار إيقاف برامج الدبلومات المهنية (بعد الثانوية) في الجامعات الحكومية، بناءً على القرار الوزاري رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢م.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "استمرار بعض الجامعات الحكومية في فتح برامج دبلومات مهنية، يُعد مخالفة للقوانين واللوائح، وتعدياً على القوانين المنظمة للعملية التعليمية، والفصل بين تخصصات الجامعات وتخصصات المعاهد الفنية وكليات المجتمع".

وجددت الوزارة التأكيد على عدم اعترافها "بهذه البرامج (المخالفة)، مؤكدة أنها "لن تقوم بتعميد أي شهادة، وهو ما سبق وعممته الوزارة على جميع الجامعات الحكومية، وأعلنت عنه في موقعها وصفحتها الرسمية منتصف شهر مايو ٢٠٢٢".

كما جددت الوزارة دعوتها "لجميع الطلاب لعدم الاستجابة لإعلانات التسجيل في هذه البرامج الغير معترف بها، حرصاً على مستقبلهم".

وأشارت إلى المذكرة الموجّهة - مؤخراً - من وزير التعليم العالي إلى رئيس المجلس الطبي، والتي تؤكد بأن كافة برامج الدبلومات الطبية المفتوحة في مركز التعليم المستمر في جامعة تعز (غير معترف بها) وقد تم إيقافها قبل عامين بناءً على القرار الوزاري رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢م".