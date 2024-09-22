شكرا لبحثكم عن خبر القوات الجنوبية تضبط صيد حوثي كبير والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات تتبع المنطقة العسكرية الرابعة، من إحباط محاولة تهريب أجهزة وقطع تستخدم في صناعة الطيران المسير الى مليشيات الحوثي الإرهابية شمالي محافظة لحج.
وأفاد مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة أن نقطة عسكرية تابعة للواء الرابع حزم تقع في منطقة عيريم ضبطت أثناء عملية التفتيش الروتيني شاحنة على متنها أجهزة وقطع غيار ومستلزمات تستخدم في صناعة الطيران المسير حيث كانت محملة كمية من السجائر بشكل مموه.
واضافت المصادر أن أفراد النقطة قاموا بتفتيش صناديق خشبية كانت على متن الشاحنة ليعثروا على قطع طيران مسير كانت متجهة إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.. مشيرة إلى أن المضبوطات تم التحرز عليها لاستكمال الإجراءات.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الجنوبية تضبط صيد حوثي كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.