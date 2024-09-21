شكرا لبحثكم عن خبر إليكم.. اخر أسعار صرف الريال السعودي والدولار والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - دولار امريكي= 1911 : 1905
ريال سعودي= 498.5 : 498
حضرموت:
دولار امريكي= 1911 : 1905
ريال سعودي= 498.5 : 498
صنعاء:
دولار امريكي= 522 : 524
ريال سعودي= 138.5 : 139
يورو= 642.06 : 646
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