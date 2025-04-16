الدفاعات الروسية أسقطت 26 مسيّرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن " الدفاعات الروسية أسقطت ليلا، 26 مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غرب البلاد وشبه جزيرة القرم". واوضحت أن "الدفاع الجوي الروسي أسقط 26 مسيّرة أوكرانية، 9 في مقاطعة فورونيج، و4 في مقاطعة كورسك و8 في مقاطعة بيلغورود و2 في القرم و2 في مقاطعة ليبيتسك و1 في مقاطعة موسكو".

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