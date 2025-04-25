شكرا لقرائتكم خبر عن لمحبى الحيوانات الخطرة.. تعرف على أهم شرط لحيازتها وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023. من حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، ولكن هناك استثناء نتعرف عليه فى السطور التالية نصًا بالقانون.

وقد نصت المادة مادة 2 من قانون رقم 29 لسنة 2023 يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.