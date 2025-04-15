Newsweek: الصفقة النووية السعودية - الأمريكية ثقل موازن للحضور الصيني - الروسي

في حين تواصل الولايات المتحدة المفاوضات مع إيران، للحد من برنامجها النووي، فإنها تتحرك أيضا نحو الانتهاء من اتفاق نووي مدني أولي مع المملكة العربية السعودية

وبحسب تقرير لمجلة «نيوزويك»، فإن الصفقة المحتملة، التي وصفتها وزارة الطاقة الأمريكية بأنها «تعاون نووي مدني غير مسبوق»، تأتي في ظل إستراتيجية واشنطن لتعزيز العلاقات بشكل أكبر مع السعودية.

وقد زار وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، الرياض هذا الأسبوع في إطار جولة إقليمية أوسع، تشمل الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وركزت اجتماعاته مع المسؤولين السعوديين على تعزيز العلاقات الإستراتيجية في مجال الطاقة، ووضع أسس اتفاقية تعاون نووي محتملة تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي مبادرة لتنويع اقتصادها ومحفظة الطاقة لديها.

وذكر التقرير نقلا عن مركز «ويلسون» أن مثل هذه الصفقة من شأنها أن تعزز العلاقات الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والسعودية، التي تستند تاريخيا إلى النفط والأمن. كما أنها توفر ثقلا موازنا للحضور المتزايد للصين وروسيا في المنطقة.

أول مفاعلات نووية بالمملكة

نقلت مجلة «نيوزويك» عن روبرت إينهورن، الزميل البارز في معهد «بروكينجز»، قوله في تحليل، نُشر عام 2024، إن اتفاقا محتملا قد يسمح للشركات الأمريكية بقيادة تطوير أول مفاعلات نووية في المملكة، وقد يشمل استثمارا سعوديا بمنشأة لتخصيب اليورانيوم في الولايات المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تساعد واشنطن على تقليل اعتمادها على اليورانيوم المخصب في روسيا.

الكعكة الصفراء

بحسب تقرير لوكالة «رويترز» في يناير الماضي، قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة تخطط لتسييل مواردها المعدنية من خلال إنتاج وتخصيب وبيع اليورانيوم للوقود النووي، بما في ذلك معالجته وتحويله إلى كعكة صفراء.

وتهدف السعودية أيضا إلى الانتقال إلى عمليات التفتيش الكاملة من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتحل محل إشرافها المحدود الحالي، وفقا للتقرير.

كم سيستغرق الأمر؟

نقلت مجلة «نيوزويك» عن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قوله: «للتوصل إلى اتفاقية محددة للشراكة في التطوير النووي التجاري في السعودية، سيستغرق الأمر وقتًا أطول.. أشهرًا لا أسابيع. سنحتاج إلى اتفاقية 123، وإطار عمل محدد أوسع لكيفية تعاوننا معًا وكيفية سير الأمور. لكن بناءً على المناقشات حتى الآن، أعتقد أنه من المرجح أن نصل إلى ذلك».

وأوضح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: «اللقاء ناقش آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في عدد من مجالات قطاع الطاقة».

ومن المرجح أن تتقدم المحادثات، لكن الإطار الزمني قد لا يتجاوز بضعة أشهر. ومن المرجح أيضا أن الرياض في طريقها الصحيح للحصول على الطاقة النووية السلمية بعد هذه المحادثات.

الطموحات النووية السعودية

- تحرك أمريكي لعقد اتفاق نووي مدني أولي مع الرياض.

- المملكة تواصل العمل على بناء أول محطة للطاقة النووية.

- مواصلة تنفيذ المشروع الوطني للطاقة النووية.

- المملكة استكملت المقومات المتعلقة بالعمل الرقابي النووي.

- استكمال متطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة.

- التزام سعودي بالمتطلبات الدولية ذات العلاقة بمشروع الطاقة النووية.