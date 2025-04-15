ايهاب حمادة: من يتحدث عن استراتيجية هدفها نزع سلاح المقاومة لصالح العدو الإسرائيلي فهو واهم ويتآمر على اللبنانيين

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة الى أنّ "آلية الحوار في شأن السلاح لا تشكّل طرحًا جديدًا"، وأنّ "موقف الحزب واضح منذ البداية:" السلاح يُناقش فقط في سياق استراتيجية دفاعية تحفظ سيادة لبنان واستقلاله".

وشدّد حمادة في تصريح لـ "سبوتنيك"، على أنّ "حزب الله كان سبّاقًا في وعي المخاطر الإقليمية، ولن يسلّم نقطة قوّته ليبقى مكشوفًا أمام العدو الإسرائيلي". أضاف: "الرئيس جوزاف عون يتحرّك من منطلق حماية لبنان، وليس من موقع الإحراج أو الضعف، ونحن منفتحون على أي مسار يعزّز هذه الحماية".

وتابع: "من يتحدث عن استراتيجية هدفها نزع سلاح المقاومة لصالح العدو الإسرائيلي فهو واهم ويتآمر على اللبنانيين، وأما الحديث عن انقسام داخل حزب الله فليس سوى جزء من الحرب النفسيّة ضده".

وفي ما يخص الحدود الجنوبية، أشار حمادة إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري عبّر بوضوح عن عدم الحاجة إلى لجان حوار، بل إلى التزام بالقرار 1701". وسأل: "كيف تحمي الدولة اللبنانية أراضيها في ظل الخروقات اليومية؟".

واكد أنّ "لا وثيقة رسميّة تنصّ على وقف إطلاق النار، بل تفاهم غير مباشر رعاه الفرنسيون والأميركيون، وكان أول من خرقه هو الإسرائيلي".