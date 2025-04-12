شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5.5 درجة.. زلزال يضرب شمال باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر الشطر الشمالي من باكستان، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

وأعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن مركز الزلزال كان على عمق 12 كيلومترًا، وعلى بُعد 60 كيلومترًا شمال غرب العاصمة إسلام آباد، وشعر به سكان إقليمي خيبر بختونخواه والبنجاب. المسح الجيولوجي من ناحية أخرى، ضرب زلزال بقوة 6,2 درجة، اليوم، قبالة سواحل منطقة نيو أيرلند في بابوا غينيا الجديدة.

وأفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن الزلزال وقع على بعد حوالى 115 كيلومترًا جنوب شرق مدينة كوكوبو على عمق 72 كيلومترًا.

ومنذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات وتنوع مواقعها إذ يشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.