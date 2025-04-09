الدولار يصعد مقابل عملات الملاذ الآمن بعد تعليق الرسوم الأميركية

انتعش الدولار الأميركي أمام عملات الملاذ الآمن، بما في ذلك الين والفرنك السويسري، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب تعليق العديد من الرسوم الجمركية الجديدة على الشركاء التجاريين لمدة 90 يوما ورفعها على الصين مما أدى إلى تصعيد المواجهة.

وشهد الدولار تراجعا مقابل العملات الرئيسية في وقت سابق من الجلسة بعد دخول الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها ترامب على عشرات الدول حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بما في ذلك رسوم ضخمة 104 بالمئة على السلع الصينية.

وردت الصين بفرض رسوم 84 بالمئة على السلع الأميركية بداية من غد الخميس، كما وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أيضا على أول تدابير مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية.

وذكر كارل شاموتا كبير استراتيجيي السوق في كورباي في مذكرة للمستثمرين، "بعد أن وجهت الأسواق رسالة إلى الإدارة الأميركية، من المرجح تمديد فترة الوقف المؤقت المعلنة لأكثر من تسعين يوما".

وفي "وول ستريت" ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة عقب إعلان ترامب، إذ قفزت المؤشرات ناسداك المجمع 7.7 بالمئة و"ستاندرد اند بورز 500" القياسي ستة بالمئة و"داو جونز" الصناعي خمسة بالمئة.

وارتفع الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية التي تعد من أصول الملاذ الآمن ليصل إلى 146.765 ين، معوضا خسائره السابقة خلال الجلسة. كما صعد 0.45 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8500 فرنك.

واعلن ترامب اليوم الأربعاء إنه سمح بتعليق الرسوم الجمركية المضادة لمدة 90 يوما، ولكنه سيرفع أيضا معدل الرسوم على الصين إلى 125 بالمئة تدخل حيز التنفيذ على الفور.