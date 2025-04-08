مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية والعراق

واستُعرض خلال الاتصال تطور العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجال العسكري والدفاعي، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.
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