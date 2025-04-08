مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية والعراق

تلقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي.

واستُعرض خلال الاتصال تطور العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجال العسكري والدفاعي، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.