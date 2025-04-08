اخبار العالم

مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية والعراق

0 نشر
0 تبليغ

مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية والعراق

تلقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي.

واستُعرض خلال الاتصال تطور العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجال العسكري والدفاعي، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.


كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا