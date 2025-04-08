توجهت "أوجيرو" في بيان، الى مشتركيها في منطقة رأس النبع، معتبرة أنه "في اطار تنفيذ مشروع مدّ خدمة الالياف الضوئية " الفايبر" لمشتركي سنترال رأس النبع، وبعد العديد من المراجعات وعلم ادارة الهيئة بأن عددا من موزعي خدمة الانترنت يقومون بايهام مشتركي اوجيرو بضرورة حجز خدمة الفايبر عبر تقاضي اشتراكات مسبقة قبل نفاد الكمية".
أضافت: "تؤكد الهيئة لمشتركيها ضرورة عدم الوقوع ضحية الوسائل التسويقية المضللة والتزام التواصل مع مندوبي مبيعاتها المتجولين وفي مراكز البيع المعتمدة وعلى الرقم ١٥١٥".
كانت هذه تفاصيل خبر "أوجيرو" حذّرت مشتركيها في رأس النبع من الوقوع ضحية الوسائل التسويقية المضللة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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