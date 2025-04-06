اشارت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، الى انه "إسهاما في الدعوة الى احترام المواثيق الدولية التي تنص على تجنيب قتل الابرياء العزل وفي طليعتهم الاطفال، وامام الإبادة الجماعية والقتل الممنهج الذي يتعرض له اولاد فلسطين المحتلة، تدعو وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة الى تخصيص مساحة توعوية في اثناء احدى الحصص الدراسية يوم غد الاثنين الواقع فيه ٧/٤/٢٠٢٥ لشرح ومناقشة المواثيق الدولية التي تحظر قتل الاطفال، والتي تدين الانتهاكات الفاضحة لها، إسهاما في رفع الوعي حولها والدعوة الى احترامها".

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التربية تدعو الى تخصيص احدى الحصص غدا لشرح المواثيق الدولية التي تحظر قتل الاطفال تضامنا مع اولاد فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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