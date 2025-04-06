الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية: إضراب تحذيري لفترة أسبوع ابتداء من غد الاثنين

أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، عن إضراب تحذيري لفترة أسبوع ابتداءً من صباح غد الاثنين 7 نيسان 2025، ولغاية صباح الاثنين 14 نيسان 2025، على أن يكون قابلًا للتمديد.

وأوضحت، في بيان، أنّ "منذ العام 2019 وحتى اليوم، يعيش الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية أبشع أنواع التهميش والإهمال. فقد حُرموا من بدلات التعليم عن بُعد، ومن معظم المساعدات الاجتماعية، ومن بدلات الإنتاجية التي دُفع بعضها بعد طول معاناة وبشكل غير منتظم. كما لم تحترم الجامعة العقود التي وقّعتها معهم، لا من حيث انتظام الدفع، ولا من ناحية الالتزام بمراسيم النقل، سواء من حيث القيمة أو المواعيد. علمًا أنهم يشكّلون ركيزة من ركائز نهضة الجامعة، وأنّ تضحياتهم والتزامهم كانا عنصرًا أساسًا في ما بلغته الجامعة من رفعة ومكانة. فنحن لسنا طرفًا هامشيًّا بل الرافعة التي تضمن للجامعة استمرارها، وجودة تعليمها، واستقرارها الأكاديمي".

وطالب اللجنة بـ"تسريع الإجراءات المؤدية إلى إقرار التفرغ، الذي يبقى المطلب الأساس لضمان استقرار الجامعة وإنصاف المتعاقدين"، وبتحسين "أجر الساعة بنسبة لا تقل عن 70% من قيمتها قبل الأزمة، أسوةً بتحسين رواتب من يوازونهم في الاختصاص وفي الواجبات".

ودعت إلى "دفع بدلات النقل عن كل أيام الحضور الفعلي، والالتزام التام بنصوص المراسيم ذات الصلة، ورفض أي إجراء مخالف تحت أي ذريعة"، وإلى "صرف جميع المستحقات المتأخرة فورًا، دون أعذار ترتبط بنقص الموظفين أو الإضرابات، وهي حجج لم تعد تُقنع أحدًا بعد سنوات من اللامبالاة والتأجيل".

وأكّدت أن "سرعة تجاوب الإدارة والمسؤولين مع مطالبنا ستُقابل بإيجابية، حرصًا منّا على الجامعة وطلابها ومستقبلهم".