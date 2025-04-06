نشرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مقطعَي فيديو لعمليّة انطلاق الطّائرات الحربيّة المزودّة بالصّواريخ من على متن حاملة الطّائرات "هاري إس ترومان- Harry S. Truman" في البحر الأحمر.
وأشارت في تصريح، إلى أنّ "أفراد خدمتنا المتفانون من مجموعة حاملة الطّائرات "هاري إس ترومان" موجودون في مواقعهم، ويطلقون عمليّات متواصلة على مدار السّاعة طوال أيّام الأسبوع، ضدّ الحوثيّين المدعومين من إيران".
وكانت قد أفادت قناة "المسيرة" التّابعة لحركة "أنصار الله" اليمنيّة (الحوثيّون)، مساء السّبت، بـ"مقتل مواطن وإصابة 4 آخرين، في حصيلة أوّليّة لأربع غارات أميركيّة استهدفت منطقة حفصين غرب مدينة صعدة اليمنيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية: نشن عمليات متواصلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ضد الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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