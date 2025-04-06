الآلاف تظاهروا ضد سياسات ترامب في واشنطن ومدن أميركية أخرى

تظاهر آلاف الأميركيّين في واشنطن ومدن أخرى في أنحاء ​الولايات المتحدة الأميركية​، رفضًا لسياسات الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ومستشاره إيلون ماسك، الّذي يقود جهود التّخفيض في الميزانيّات العامة، في أكبر احتجاجات منذ عودة ترامب إلى الرّئاسة.

ورُفعت لافتة كبيرة كُتب عليها "ارفعوا أيديكم"، على خشبة منصّة أُقيمت على بُعد بضعة مبان من البيت الأبيض، كما رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "ليس رئيسي" و"الفاشية وصلت" و"أوقفوا الشر" و"ابتعدوا عن تأميننا الاجتماعي".

وأشار تحالف من عشرات المجموعات ذات الميول اليساريّة في الولايات المتّحدة، مثل "موف أون" و"ويمنز مارش"، إلى أنّه نظّم تظاهرات "ارفعوا أيديكم" في أكثر من ألف بلدة ومدينة وفي كل دائرة انتخابيّة للكونغرس.