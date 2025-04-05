رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية

ومن المرجح أن يجري مودي خلال زيارته للمملكة محادثات مع ولي العهد ورئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، حسبما ذكرت قناة WION الإخبارية.
وتجمع المملكة والهند علاقات صداقة وثيقة، تعكس الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الممتدة لقرون، وقد أُقيمت العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1947.
وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، بينما السعودية هي خامس أكبر شريك تجاري للهند، وفي السنة المالية 2023-2024، بلغ حجم التجارة الثنائية 42.98 مليار دولار أمريكي، منها صادرات هندية بلغت 11.56 مليار دولار أمريكي، وواردات بلغت 31.42 مليار دولار أمريكي.
كما ارتفعت الاستثمارات الهندية في المملكة في السنوات الأخيرة، لتصل إلى رقم تراكمي يبلغ حوالي 3 مليارات دولار أمريكي في أغسطس 2023.
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