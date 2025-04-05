تساءل عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​بيار بو عاصي​، في تصريح، "دولة تكتفي بإصدار إخراجات قيد، أم دولة ترسم مصير شعب؟"، معتبرًا أنّ "قيادة الدّولة رؤية وشَجاعة". وأشار إلى أنّ "عودة نغمة الاستراتيجيّة الدّفاعيّة، تعيدنا إلى دولة إخراجات القيد المقيَّدة بسلاسل الخوف والتّخاذل".

كانت هذه تفاصيل خبر بو عاصي: عودة نغمة الاستراتيجية الدفاعية تعيدنا لدولة إخراجات القيد المقيَدة بالخوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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