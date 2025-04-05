"النشرة": قائد الجيش اللبناني تفقد وحدات فوج الحدود البري المنتشرة على الحدود مع سوريا

ذكر مراسل "النشرة" في البقاع، أنّ "قائد الجيش اللبناني اللّواء رودولف هيكل تفقّد وحدات فوج الحدود البرّي المنتشرة على الحدود اللّبنانيّة- السّوريّة في البقاع الشّمالي وشمالي الهرمل".

ولفت إلى أنّ "المحطّة الأولى لقائد الجيش كانت في ثكنة فوج الحدود البرّي الثّاني في رأس بعلبك، الّتي وصل إليها على متن طوّافة عسكريّة"، مشيرًا إلى أنّ "الزّيارة التّفقديّة ترافقت مع انتشار واسع لعناصر الجيش على امتداد الطريق الدّوليّة عند مداخل القرى والبلدات من رأس بعلبك حتّى القاع، وصولًا حتّى أطراف الحدود اللّبنانيّة- السّوريّة".

من جهتها، أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بأنّ "طائرة سيسنا تابعة للجيش اللّبناني، تجوب أجواء مدينة الهرمل والقرى الحدوديّة، تزامنًا مع زيارة هيكل للمنطقة".