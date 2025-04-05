زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: ترامب خان الشعب الأميركي

أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب خان الشعب الأميركي"، معتبرا أن "تصويت الجمهوريين على قانون الميزانية انحياز لأصحاب المليارات ضد الطبقة المتوسطة في خضوع تام لترامب".

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