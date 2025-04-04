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الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا لتكنولوجيا الإنترنت

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واس - بكين 0 تبليغ

الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا لتكنولوجيا الإنترنت

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الدمام - شريف احمد - أرسلت الصين يوم الخميس، القمر الاصطناعي الجديد (تيانبينغ-3 إيه 02) لتكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء.
وجرى الإطلاق من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمال البلاد، على متن صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش-6) ودخل إلى المدار المحدد مسبقًا بنجاح.

معدات الرادارت الأرضية

وسيُستخدم القمر الاصطناعي بشكل رئيس لمعايرة معدات الرادارت الأرضية وقياس المقطع العرضي للرادار، وسيدعم تجارب التصوير للمعدات البصرية الأرضية، واختبارات مراقبة بيئة الفضاء ذات المدار المنخفض.
الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا بنجاح - Xinhua

فضلًا عن توفير خدمات لقياس بيئة الفضاء الجوي، وتصحيح نموذج التنبؤ المداري.
ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 568 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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