شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا لتكنولوجيا الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

معدات الرادارت الأرضية

الدمام - شريف احمد - أرسلت الصين يوم الخميس، القمر الاصطناعي الجديد (تيانبينغ-3 إيه 02) لتكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء.وجرى الإطلاق من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمال البلاد، على متن صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش-6) ودخل إلى المدار المحدد مسبقًا بنجاح.وسيُستخدم القمر الاصطناعي بشكل رئيس لمعايرة معدات الرادارت الأرضية وقياس المقطع العرضي للرادار، وسيدعم تجارب التصوير للمعدات البصرية الأرضية، واختبارات مراقبة بيئة الفضاء ذات المدار المنخفض.فضلًا عن توفير خدمات لقياس بيئة الفضاء الجوي، وتصحيح نموذج التنبؤ المداري.ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 568 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش.