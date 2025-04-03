مجلس الشيوخ الأميركي رفض مشروع قرار بتعليق بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل بأغلبية أصوات 82 مقابل 15

رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار بتعليق بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل بأغلبية أصوات 82 مقابل 15.

وفي وقت سابق، قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز إنه سيسعى لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ على قرارات من شأنها منع مبيعات أسلحة بقيمة 8.8 مليارات دولار لإسرائيل.

وأشار ساندرز إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة بعد قصف إسرائيل للقطاع وتعليقها لإيصال المساعدات.

وقال ساندرز، وهو مستقل يميل إلى الحزب الديمقراطي، في بيان أعلن فيه خطته "ينتهك (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو القانون الأميركي والدولي بوضوح في هذه الحرب الوحشية، ويجب علينا أن ننهي تواطؤنا في هذه المذبحة".

وفي ظل دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل القائم منذ عقود، فمن غير المرجح إقرار قرارات توقف مبيعات الأسلحة، لكن المؤيدين يأملون أن تدفع إثارة القضية حكومة إسرائيل والإدارات الأميركية إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.

وكان قد صوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة في تشرين الثاني لعرقلة 3 قرارات قدمها ساندرز كانت ستوقف عمليات نقل الأسلحة التي وافقت عليها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الذي لاقى انتقادات لتقصيره في مساعدة الفلسطينيين مع تدهور الأوضاع في غزة.