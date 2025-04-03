"يسرائيل هيوم": صفارات الإنذار تدوي في المطلة

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن إطلاق صفارات إنذار في المطلة، وذلك عند الحدود مع لبنان.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وخرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024، واستمرار احتلال الجيش الإسرائيلي لنقاط في الجنوب.