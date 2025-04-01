إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتانياهو ألغى تعيين شرفيط رئيسا للشاباك لأنه كتب مقالا ضد ترامب

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ألغى تعيين إيلي شرفيط رئيسا للشاباك لأنه كتب مقالا ضد الرئيس الاميركي دونالد ترامب".
وفي وقت سابق، أعلن ديوان نتانياهو أن "رئيس الحكومة أبلغ إيلي شرفيط أنه يريد إعادة النظر في تعيينه رئيسا للشاباك".
وسبق أعلن نتانياهو تعيين قائد سلاح البحرية السابق اللواء في الاحتياط إيلي شرفيط رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك).
وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن قرار تعيين إيلي شرفيط رئيسا للشاباك جاء بعد مقابلات معمقة مع 7 مرشحين مؤهلين.
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