الدفاع الروسية أعلنت إسقاط 66 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 66 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وأوضحت في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك"، أنّه تم إسقاط 41 طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و24 طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيّرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك.

وأمس، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير 65 طائرة مُسيّرة روسية من دون الكشف عن بيانات بشأن الخسائر العسكرية. وفي المقابل أعلن الجيش الروسي أمس عن سيطرته على قريتين شرق أوكرانيا وجنوبها.