رئيسة الوزراء الدنماركية تزور غرينلاند الأربعاء

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، أنها ستزور غرينلاند يوم الأربعاء "لتعزيز الوحدة" مع الإقليم الدنماركي الواقع في القطب الشمالي والذي يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمه إلى بلاده.

وتأتي الزيارة فيما شكلت غرينلاند للتو حكومة ائتلافية جديدة، وغداة إلقاء نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس خطابا في الجزيرة انتقد فيه ما اعتبره تقاعس الدنمارك في حماية الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية في بيان "أتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق والقائم على الثقة بين غرينلاند والدنمارك مع رئيس الوزراء الجديد في غرينلاند ينس فريدريك نيلسن".

وأضافت "لقد شهدت غرينلاند مؤخرا عملية ديموقراطية ناجحة وشكلت حكومة موسعة. من المهم بالنسبة إلي أن أزورها في أقرب وقت وأرحب بالحكومة المقبلة".

وبحسب استطلاع للرأي نُشر في كانون الثاني، استبعد نحو 85% من سكان غرينلاند إمكان الانضمام إلى الولايات المتحدة.