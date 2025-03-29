الاحتلال الإسرائيلي يدمّر 600 منزل خلال العدوان المستمر على مدينة جنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي للشهر الثالث على التوالي عدوانها على مدينة جنين شمال الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وهدم مئات المنازل.

وأفادت بلدية جنين في تقرير لها، أن الاحتلال دمّر أكثر من 600 منزل في المدينة ومخيمها، مما تسبب في نزوح آلاف الفلسطينيين عن منازلهم، بالإضافة إلى تدمير واسع في البنية التحتية، تزامن ذلك مع استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها، وسط عمليات تدمير مستمرة للمنازل والمنشآت طالت أكثر من 200 منزل، بالإضافة لتدمير البنية التحتية والمرافق العامة، ونزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط