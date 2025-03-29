مطارات رئيسية في تايلاند تؤكد استئناف العمل بعد زلزال ميانمار المدمر

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مطارات تايلاند أن العمليات في ستة مطارات، استأنفت العمل بشكل طبيعي وخضعت لعمليات فحص السلامة عقب زلزال ميانمار المدمر أمس الذي ضرب العاصمة التايلاندية.وفي بيان صدر اليوم، أكدت الشركة سلامة مباني تلك المطارات ووجدت أن البنية التحتية للطيران، تفي بمعايير السلامة، وأكدت أن مطارات بانكوك، وتشيانغ ماي، وهات ياي، وتشيانغ راي، وبوكيت عادت للعمل.آثار الزلزال في تايلاندوضرب الزلزال منطقة بانكوك الكبرى، التي يقطنها حوالي 17 مليون شخص، الكثير منهم يعيشون في مبان شاهقة الارتفاع- وأجزاء أخرى من البلاد.وقالت سلطات مدينة بانكوك إنه تم العثور حتى الآن على ستة قتلى و26 مصابا و47 آخرين مازالوا في عداد المفقودين، معظمهم في موقع بناء بالقرب من سوق تشاتوتشاك المشهور في العاصمة.وتسبب الزلزال في انهيار مبنى شاهق مكون من 33 طابقًا تقوم ببنائه شركة صينية لصالح الحكومة التايلاندية.