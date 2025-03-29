مطارات رئيسية في تايلاند تؤكد استئناف العمل بعد الزلزال

أعلنت شركة مطارات تايلاند أن العمليات في ستة مطارات، منها مطارات بانكوك وتشيانغ ماي وهات ياي وتشيانغ راي وبوكيت، استأنفت العمل بشكل طبيعي وخضعت لعمليات فحص السلامة عقب زلزال أمس الجمعة الذي ضرب العاصمة التايلاندية.

وأكدت الشركة في بيان، سلامة مباني تلك المطارات ووجدت أن البنية التحتية للطيران تفي بمعايير السلامة.