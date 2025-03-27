شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة أوروبية.. ترامب يفرض رسومًا جمركية على السيارات المستوردة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل السيارات والشاحنات الصغيرة غير المصنعة على الأراضي الأمريكية، لافتًا إلى أن التعرفات ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل المقبل.

وقال ترامب في تصريح لصحافيين في البيت الأبيض يوم الأربعاء، إن "ما سنفعله هو فرض رسوم جمركية بنسبة %25 على كل السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة، أما تلك المصنعة في الولايات المتحدة فلن تُفرض عليها أي رسوم".

أهداف الرسوم الجمركية

وجعل ترامب الرسوم الجمركية حجر الأساس في سياسته الاقتصادية والاجتماعية وحتى الدبلوماسية.

ويعد الرسوم الجمركية سلاحًا شاملًا يمكّنه في الوقت نفسه إحياء الصناعات في الولايات المتحدة، وتقليص العجز التجاري، وحل عجز الميزانية، وتعزيز فرص العمل، وإقامة توازن قوى أكثر ملاءمة لواشنطن على الساحة الدولية.

ومنذ عودته إلى الرئاسة في يناير الماضي فرض ترامب رسومًا جمركية إضافية على واردات الولايات المتحدة من كندا والمكسيك والصين، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم.



أسف أوروبي وحلول تفاوضية

وسارع الاتحاد الأوروبي إلى التعليق على خطوة سيد البيت الأبيض.

وأدانت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين القرار، وقالت إن الاتحاد الأوروبي يأسف بشدة لقرار الولايات المتحدة.

وأضافت في بيان: "أنا آسفة بشدة للقرار الأمريكي"، والاتحاد الأوروبي سيواصل البحث عن حلول تفاوضية مع الولايات المتحدة.

ووصفت هذه الرسوم بأنها "سيئة للأعمال التجارية، وأسوأ للمستهلكين على حد سواء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي"، وأضافت: "بصفتنا قوة تجارية رئيسية ومجتمعًا قويًا يضم 27 دولة عضوًا، سنعمل معًا على حماية عمالنا وشركاتنا ومستهلكينا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أن الإعلان الأخير لترامب والتدابير الأخرى التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها في الأيام المقبلة سيجري تقييمها الآن.



هجوم مباشر على كندا

رد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بغضب على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على كل واردات بلاده من السيارات، بما في ذلك تلك المصنعة في كندا، واصفًا هذه الخطوة بأنها هجوم مباشر على كندا.

وقال كارني: "سندافع عن عمالنا، سندافع عن شركاتنا، سندافع عن بلدنا.

وأضاف أن هذه الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 25% "ستؤذينا، لكن بتكاتفنا خلال هذه الفترة، سنخرج أقوى".