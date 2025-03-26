شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: كلمة الرئيس السيسي تؤكد اهتمامه بترسيخ مبادئ الوطنية والتسامح والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ليلة القدر جاءت شافية ووافية وتعبر بدقة عن المرحلة الهامة من عمر الوطن، حيث أكد الرئيس على أهمية بناء الإنسان كخطوة أساسية لتحقيق نهضة الأوطان، مشيرًا إلى أن رؤيته تنطلق من إدراك عميق بأن التنمية المستدامة لا تكتمل إلا بتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع.

وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، من الأسرة والمدرسة إلى المسجد والكنيسة ووسائل الإعلام لبناء وعي الأمة، يعكس حرص الدولة المصرية على ترسيخ قيم التسامح والاعتدال، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات المختلفة.

وأضاف أن دعوة الرئيس السيسي إلى ضرورة تطوير الخطاب الديني والتعليمي والإعلامي بشكل يعزز قيم التسامح والانتماء، يعكس اهتمام القيادة السياسية بترسيخ مبادئ الوسطية ونبذ التطرف والإرهاب الفكري، وهو ما عانت منه مصر خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أن هذا النهج يعد خطوة مهمة في حماية المجتمع من الأفكار الهدامة والمغلوطة.

وثمن البدري في هذا الصدد، جهود الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف التي تحرص على تعليم وتثبيت صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم بشكل فعال في مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز ثقافة السلام والتعايش بين أفراد المجتمع.