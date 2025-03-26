شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر والان مع تفاصيل الخبر

هنأ حزب الجبهة الوطنية برئاسة د.عاصم الجزار، المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر وحفل احيائها السنوى الذى نتلمس فيه جميعا بركات الشهر الكريم، سائلين الله العلى القدير أن يبارك للمصريين فى هذه الليلة العظيمة، وأن يجعل هذه الليلة المباركة ليلة خير وسلام، وأن يرزقنا وإياكم فضلها وكرمها.



وكما استقبلنا شهر رمضان المعظم بالاحتفالات والتهانى، نتلمس فى آخره القبول لدى المولى عز وجل وأن يقبل دعاء المسلمين جميعا بزوال الحرب وتحرير أرض فلسطين الحبيبة، ودعاء المصريين أن يمتعنا بموفور النعم ويديم علينا الامن والاستقرار وأن يوفق كل الجهود المخلصة للبناء والتنمية التى تجرى على أرض مصرنا.