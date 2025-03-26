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مقتل 18 شخصاً جراء حرائق الغابات في كوريا

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مقتل 18 شخصاً جراء حرائق الغابات في كوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي حوالي 18 شخصًا مصرعهم جراء حرائق الغابات التي تجتاح جنوب شرقي جمهورية كوريا، وفقد شخص واحد، فيما يواصل رجال الإطفاء جهودهم لاحتواء الحرائق التي تنتشر بسرعة، وفق ما أعلنه مسؤولو خدمة الغابات في كوريا، اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن حرائق الغابات دمرت حتى الآن 17 ألف هكتار من الغابات و209 منازل ومصانع.

 

وقد بدأت الحرائق يوم الجمعة الماضي، ونشر الجيش حوالي 5,000 من أفراد الخدمة و146 مروحية للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات المستعرة في المنطقة الجنوبية الشرقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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