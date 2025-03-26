مقتل 18 شخصاً جراء حرائق الغابات في كوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي حوالي 18 شخصًا مصرعهم جراء حرائق الغابات التي تجتاح جنوب شرقي جمهورية كوريا، وفقد شخص واحد، فيما يواصل رجال الإطفاء جهودهم لاحتواء الحرائق التي تنتشر بسرعة، وفق ما أعلنه مسؤولو خدمة الغابات في كوريا، اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن حرائق الغابات دمرت حتى الآن 17 ألف هكتار من الغابات و209 منازل ومصانع.

وقد بدأت الحرائق يوم الجمعة الماضي، ونشر الجيش حوالي 5,000 من أفراد الخدمة و146 مروحية للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات المستعرة في المنطقة الجنوبية الشرقية.