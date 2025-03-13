شكرا لقرائتكم خبر عن أسقفية الخدمات وحياة كريمة تنفذان تدريب لتحسين التعليم فى البحيرة ضمن مشروع "قرية آمنة للطفل" والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار الشراكة بين أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية ومؤسسة حياة كريمة، تم تنفيذ تدريب لتحسين التعليم في قرية المهدية، مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن مشروع "قرية آمنة للطفل"، يأتي هذا التعاون كجزء من الجهود المشتركة بين المؤسستين.

استمر التدريب لمدة يومين (11 و12 مارس)، بإجمالي 15 ساعة تدريبية، حيث استهدف 15 متطوعًا من ميسري دورات "حروف من نور" في القرية، يُعد هذا البرنامج العلاجي جزءًا من المبادرات التي تهدف إلى تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال الذين يعانون من ضعف في التحصيل الدراسي، وذلك من خلال تقديم دعم تعليمي مخصص لهذه الفئة.

ركز التدريب على عدة محاور أساسية تهدف إلى تحسين جودة التعليم للأطفال، حيث تم التطرق إلى مفهوم الذكاءات المتعددة وأثرها على عملية التعلم، بالإضافة إلى استعراض أنماط التعلم المختلفة التي يمكن أن يتبعها التلاميذ، كما شمل التدريب تطبيق اختبار تشخيصي لتحديد مستوى القراءة والكتابة لدى الأطفال قبل بدء البرنامج العلاجي.

وفي إطار تنفيذ البرنامج العلاجي، تم تصميم برنامج تدريبي يشمل 34 لقاءً بواقع لقاءين أسبوعيًا، مدة كل لقاء ساعة ونصف، كما تم شرح محتوى البرنامج الذي يتكون من 28 درسًا بهدف تغطية 28 حرفًا بترتيب غير أبجدي. إضافة إلى ذلك، تم تطبيق التدريب بشكل عملي على كيفية تنفيذ الاختبار التشخيصي وتقديم دروس علاجية لتحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال.

اختتم التدريب بتقديم تغذية راجعة من المشاركين الذين عبّروا عن سعادتهم وفخرهم بالمشاركة في هذا البرنامج، مؤكدين رغبتهم القوية في المساهمة في تحسين حياة الأطفال المتسربين من التعليم داخل قريتهم، وأشار المشاركون إلى أنهم يتطلعون إلى مواصلة العمل مع الأطفال وتطوير مهاراتهم الدراسية لضمان مستقبل أفضل لهم.