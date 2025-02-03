شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام تبرز تكريم عائلة وصناع مسلسل أم كلثوم فى ماسبيرو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أبرزت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، حفل الذكري الخمسين لرحيل كوكب الشرق، وذكري مرور 25 عاماً علي إنتاج التليفزيون المصرى مسلسل أم كلثوم، وهو أول احتفال يقام على مسرح التليفزيون فى ماسبيرو، بعد غياب طويل.

وكرم الكاتب الصحفى أحمد المسلماني، نادين عمرو الدسوقي، ودينا الدسوقي من عائلة سيدة الغناء العربي، وذلك بحفل الذكري الخمسين لرحيل كوكب الشرق، وذكري مرور 25 عاماً علي إنتاج التليفزيون المصري مسلسل أم كلثوم .

تكريم اسرة أم كلثوم

كما أبرزت الهيئة الاستقبال الحافل للمخرجة الكبيرة إنعام محمد علي خشبة مسرح التليفزيون -مخرجه مسلسل أم كلثوم -أثناء تكريمها، والذى قوبل بالتصفيق المتواصل، ووقف بعض الحضور احتراماً للمشروع الفني الراقي لمخرجة الروائع ومخرجة مسلسل أم كلثوم.

وتكريم الفنانة الكبيرة صابرين بطلة المسلسل، وسط تصفيق حاد من الحضور الذين حرصوا علي التقاط الصور التذكارية مع نجمة العمل .

تكريم انعام محمد على مخرجة المسلسل

صابرين تتألق فى حفل تكريمها

وشهد الحفل أيضا تكريم الفنان الكبير أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان الكبير عبد العزيز مخيون، والفنانة الكبير سميرة عبد العزيز، والفنان الكبير كمال أبو رية، وسط ترحيب الحضور، والتقدير لدورهما الكبير في مسلسل أم كلثوم .



تكريم الفنان أشرف ذكى



تكريم الفنان عبد العزيز مخيون

تكريم الفنانة سميرة عبد العزيز



تكريم الفنان الكبير كمال أبو رية

وشهد الحفل تكريم الفنانة ريهام عبد الحكيم، التى أبدعت في غنائها روائع كوكب الشرق، وذلك فى ليلة ساحرة وسط انبهار الحضور وتصفيقهم المتواصل .



تكريم الفنانه ريهام عبد الغفور

وشهد مسرح التليفزيون أمس الأحد أول احتفال يقام على مسرح التليفزيون في ماسبيرو، بعد غياب طويل.

كما احتفي برج القاهرة بوضع شعار الهيئة الوطنية للإعلام، وأضيئ المبنى بكلمتي (عودة ماسبيرو) باللون الأبيض .

ورفع مسرح التليفزيون شعار كامل العدد في وقت مبكر من الحفل، الذي حضره وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار ، ومحافظ الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال ، وسفراء ليبيا والجزائر والمملكة المغربية ، وعدد من نجوم السياسة والفن والإعلام تتقدمهم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، والفنانة صابرين ، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ، وأبطال مسلسل أم كلثوم ، فضلاً عن نجمات ماسبيرو سناء منصور وسهير شلبي وسوزان حسن ، والعديد من أبناء ماسبيرو الذين احتفوا بعودة مسرحهم الشهير .



التكريمات خلال الحفل



جانب من الحضور



خلال الحفل بماسبيرو



خلال الحفل

ويتزامن اليوم، الاثنين الثالث من فبراير، ذكرى رحيل أحد أهم الأيقونات في تاريخ الفن المصري والعربى، وهي قيثارة الغناء وكوكب الشرق أم كلثوم، التي تعتبر من وجهة نظر الملايين أهم من غنت فى تاريخ الغناء العربى