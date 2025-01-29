XB-1 الأميركة تخترق حاجز الصوت

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: نجحت طائرة نموذجية لشركة أميركية في اختراق حاجز الصوت في عرض تأمل أن يمهد الطريق لطائرة خليفة لطائرة كونكورد.

وتأمل شركة (بوم سوبرسونيك Boom Supersonic) أن تمهد طائرة XB-1 الطريق لتطوير طائرة (Overture) التجارية الأسرع من الصوت.

وتعد طائرة XB-1 من إنتاج شركة بوم سوبرسونيك أول طائرة مدنية تحقق هذا الإنجاز منذ طائرة الركاب البريطانية الفرنسية الأسرع من الصوت، والتي تمت إحالتها للتقاعد في عام 2003.

وكسرت طائرة XB-1 حاجز الصوت لأول مرة فوق صحراء موهافي في كاليفورنيا. خلال الرحلة التجريبية، وصلت إلى ارتفاع 35000 قدم قبل أن تتسارع إلى ماخ 1.1 (844 ميلاً في الساعة) - أسرع بنسبة 10% من سرعة الصوت.

وحسب تقرير لـ(سكاي نيوز) البريطانية، تمكنت الطائرة النفاثة، التي طار بها كبير طياري الاختبار في شركة بوم سوبرسونيك تريستان "جيبيتو" براندنبورغ، من الوصول إلى سرعة 1.1 ماخ مرتين أخريين.

وخلال الرحلة التجريبية، وصلت الطائرة إلى ارتفاع 35000 قدم قبل أن تتسارع إلى سرعة 1.1 ماخ (844 ميلاً في الساعة) - أسرع بنسبة 10% من سرعة الصوت.

ماذا حدث لطائرة كونكورد؟

وكانت طائرة كونكورد طائرة ركاب بريطانية فرنسية أسرع من الصوت كانت تحلق في الغالب على مسارات بين نيويورك ولندن أو باريس.

وكان بإمكانها التسارع حتى حوالي 2 ماخ (1354 ميلاً في الساعة) - أكثر من ضعف سرعة الصوت - وتحمل حوالي 100 راكب.

وفي يوليو 2000، تحطمت طائرة كونكورد تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية بعد وقت قصير من إقلاعها، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 109 أشخاص وأربعة أشخاص على الأرض. كما أدى ذلك إلى توقف الأسطول عن العمل لمدة عام.

وأدت مشكلات الصيانة والتكاليف التشغيلية المرتفعة وتأثير هجمات 11 سبتمبر على السفر الجوي إلى إحالة شركة الخطوط الجوية البريطانية وشركة الخطوط الجوية الفرنسية إلى التقاعد من طائرات كونكورد في عام 2003.